بزة "جندي المستقبل" الروسية أشبه بالخيال!

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلا حول بزة "جندي المستقبل" الروسية، حيث لاحظ عدة نشطاء أنها تشبه تجهيزات جندي خيالي في إحدى ألعاب الكمبيوتر.

ولفت انتباه مستخدمي الإنترنت أن صورة "جندي المستقبل" الروسي تظهره مرتديا بزة ويحمل تجهيزات عسكرية تشبه إلى حد كبير جنديا من اللعبة الإلكترونية "Tom Clancy’s Ghost Recon: Future Soldier"، أطلقت عام 2012، وتدور أحداثها عام 2024، في كل من أمريكا اللاتينية وإفريقيا وباكستان وكازاخستان وروسيا.

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يذكر أن تجهيزات الجندي الروسي المستقبلية تضم، إلى جانب بندقية "آ ك – 12" الآلية وقاذف القنابل الملحق بها، أجهزة الرماية والرؤية الليلية وسترة "بيرمياتشكا" المدرعة وخوذة زودت بحاسوب إلكتروني، عدا عن الأحذية المموهة ونظام الاتصال وأجهزة الملاحة الفضائية "غلوناس".

وتولت شركة "كلاشينكوف" الروسية ومعهد "سيكلون" للبحوث العلمية وشركة "Sagem" الفرنسية تصميم وإنتاج البزة العسكرية. ويبلغ وزن التجهيزات والأسلحة فيها 26 كيلوغراما، فيما يصل ثمنها إلى 45 ألف دولار.

المصدر: لينتا. رو

يفغيني دياكونوف