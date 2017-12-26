روبوت ودرون في تجهيزات بزة "جندي المستقبل" الروسي

أعلن قائد القوات البرية الروسية اللواء أوليغ ساليوكوف، الأحد 24 ديسمبر، أن "جندي المستقبل" سيعمل بمساعدة روبوت صغير وطائرة من دون طيار.

وأوضح ساليوكوف أن الروبوتات الصغيرة والدرونات ستتكامل مع "جندي المستقبل" بغية تزويد وحدات المشاة بمعلومات عن التطورات الأخيرة في ميدان القتال.

وقال اللواء إن بزات "جندي المستقبل" (راتنيك-3) ستتضمن أيضا تجهيزات تزيد من اللياقة البدنية للجندي وقدرته على اجتياز الحواجز.

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وأضاف أن "راتنيك-3" ستتقدم على بزات جنود الجيوش الأجنبية وخاصة جيش الولايات المتحدة فيما يتعلق بالصمود في وجه الرصاص والشظايا والحماية المدرعة الفردية، فضلا عن المواصفات الأفضل للوسائل الإلكترونية البصرية الخاصة بالتعرف على الأهداف وفاعلية الرمي من الأسلحة الفردية.

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يذكر أن الجيش الروسي يزود بالبزات العسكرية من الجيل الثاني التي تتضمن أيضا نظام الحماية الفردية المدرعة التي تتحمل رصاص بندقية القنص المطلق من مسافة 10 أمتار، ومنظومة اتصال متطورة وأسلحة خفيفة حديثة.

وقال اللواء إن الانتقال من الجيل الثاني إلى الجيل الثالث "جندي المستقبل" سيتحقق تدريجيا، عن طريق إدخال تعديلات إلى بزات الجيل الثالث مثل مستشعرات طبية وحذاء مقاوم للألغام وخوذة إلكترونية بشاشة لمسية تفاعلية. وقد تمت تجربة بعض هذه العناصر في ميادين القتال السورية مع الإرهابيين.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونهوف