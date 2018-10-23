الدببة البيضاء في شمال شرق روسيا تزداد هدوءا وسمنة

درست البعثة الروسية الأمريكية المشتركة المظهر الخارجي والسلوك لبضع مئات من الدببة البيضاء في شبه جزيرة تشوكوتكا الروسية وجزيرة فرانغل.

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وقال ناطق باسم محمية "جزيرة فرانغل" التي تسمى بـ "دار ولادة الدببة" لكثرتها هناك، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن البعثة تم تنظيمها في إطار الاتفاق الروسي الأمريكي القائم بعنوان "التعاون للحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية البرية وبيئتها".

وقيّمت البعثة العام الجاري حسب الناطق حالة 466 حيوانا من الدببة البيضاء و68 مجموعة عائلية منها، ودرست حالتها وقامت بإحصاء عدد الإناث والذكور فيها.

وقطع أعضاء البعثة مسافة 948 كيلومترا مقسمة إلى 15 مسارا بحثا عن الدببة في شبه جزيرة تشوكوتكا الروسية وجزير فرانغل، ولاحظوا أن حالة فرو الدببة تحسنت مقارنة بالعام الماضي، وأن عدوانيتها تجاه البشر انخفضت وأصبح سلوكها أكثر هدوءا وأجسامها أكثر سمنة.

وفسر العلماء هذا الأمر بارتفاع درجة الحرارة وزيادة المواد الغذائية في المنطقة.

المصدر: نوفوستي