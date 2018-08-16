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مسخ مغطى بالشعر على ساحل كامتشاتكا شرقي روسيا

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تمكنت سفيتلانا ديادينكو وهي من سكان شبه جزيرة كامتشاتكا، من تصوير مخلوق غريب الهيئة مغطى بالشعر، رمته الأمواج على ساحل كامتشاتكا.

وفي تعليقاتهم، أعرب بعض المستخدمين في فيسبوك، عن اعتقادهم بأن سفيتلانا عثرت، على الأغلب على ما يسمى بـ"غلوبستر" globster – كتلة عضوية مجهولة المنشأ تلقيها الأمواج على الشواطئ وهي تتكون عادة من بقايا الحيتان وأسماك القرش المتفسخة.

المصدر: نوفوستي

 




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