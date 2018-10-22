علماء: المظهر البراق لا يعكس الموهبة

اكتشف باحثون بريطانيون أن الريش الخارجي الزاهي للطيور "يحول الأنظار" عن العالم الداخلي الفارغ لها.

ووجد علماء الطيور البريطانيون أن الانتقاء الجنسي في الطيور تحكمه علامتان رئيسيتان: سطوع الريش وتنوع "الغناء".

كما أوضح العلماء أيضا، أنه كلما كانت الطيور تمتلك أسوأ مقومات وأسوأ غناء، كان ريشها أكثر إشراقا، بحسب الجمعية العلمية الملكية في لندن.

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وكشف الخبراء في هذه الدراسة العلاقة المباشرة بين "غباء" وعدم قدرة الطيور على الغناء الجميل بزيادة سطوع تدرجات ألوان ريشها.

وقدم العلماء طيور القيق (أبو زريق)، مثالا على دراستهم، حيث وجدوا أن الكثير من ذكورها التي تميزت بغناء رتيب وممل، تمتلك ريشا لونه ساطع جدا. أما الطيور التي افتقرت لسطوع ألوان ريشها وأقلها لمعانا، فكانت تتميز بجمال لحني أفضل.

المصدر: لايف. رو