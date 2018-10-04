طيور "سُكارى" تثير الفوضى في مدينة أمريكية

تلقت إدارة شرطة غيلبرت، بمدينة مينيسوتا، عدة تقارير عن وجود طيور تبدو وكأنها "تحت تأثير مخدر" وتحلق باتجاه النوافذ والسيارات، وفقا لبيان صادر عن قائد الشرطة، تاي تيشار.

وأوضح تاي أن الصقيع المبكر يشير إلى تخمر التوت في وقت أبكر من المعتاد، ويبدو أن الطيور أكلته بهذه الحالة ودخلت في حالة من "الثمل".

وتشير الحوادث المنتشرة في جميع أنحاء المدينة، إلى أن الطيور المسممة أكثر انتشارا عما كانت عليه في السنوات الماضية، لأن العديد منها لم ينتقل بعد إلى الجنوب. ومن الواضح أنها أصبحت مصدر قلق أكبر من المعتاد، حيث لا تستطيع أكباد الطيور الأصغر سنا التعامل مع السموم، بالكفاءة نفسها الموجودة لدى الطيور الناضجة، وفقا لـ تيشار.

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وعلق عدد من سكان، غيلبرت، على منشور في فيسبوك يوضح أسباب هذه الحالة، حيث شكروا قسم الشرطة على شرح سبب تصرف الطيور بهذه الغرابة. وكتبت إحدى النساء أنها عثرت على 3 طيور نافقة على سطح منزلها مؤخرا، بينما وصفت أخرى كيف اصطدمت الطيور بزجاج سيارتها الأمامي.

وانتهى بيان الشرطة باقتراح يدعو سكان بلدة مينيسوتا الشمالية الصغيرة، إلى الاتصال بها عند رؤية "طيور غاضبة أو ضاحكة وتبدو وكأنها سعيدة".

الجدير بالذكر أنه يمكن للطيور الدخول في حالة "الثمل" عن طريق أكل التوت المخمر، وفقا لمجموعة من علماء كاليفورنيا الذين أجروا دراسة حول الموضوع، نُشرت عام 2012 في مجلة علم الطيور.

المصدر: واشنطن بوست