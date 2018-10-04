تمساح يلتهم "أخاه" حيا أمام عدسة الكاميرا!
صور صيادو سمك، أثناء رحلة في نهر دالي في شمالي أستراليا، تمساحا ضخما انقض على تمساح آخر والتهمه بالكامل.
ونشرت "NT News"، أن ويندي هيغز المشاركة في رحلة الصيد، ذكرت أن الصيادين لاحظوا وجود فريسة كبيرة في شدق تمساح ضخم، تبين فيما بعد أنها كانت لتمساح آخر لا يزال على قيد الحياة.
وشاهد الصيادون أيضا أن التمساح الفريسة توقف عن المقاومة ولم يحاول الإفلات من فم التمساح المفترس، وكأنه استسلم لمصيره المحتوم. وبعدها، غطس التمساح بفريسته داخل مياه النهر.
وقالت هيغز التي صورت الحادثة: "لم أصطد السمك في هذا اليوم أبدا، لكنني تمكنت من تصوير هذا المشهد النادر. هذه حادثة نشهدها مرة واحدة في العمر".
المصدر: لينتا. رو