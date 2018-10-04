تمساح يلتهم "أخاه" حيا أمام عدسة الكاميرا!

صور صيادو سمك، أثناء رحلة في نهر دالي في شمالي أستراليا، تمساحا ضخما انقض على تمساح آخر والتهمه بالكامل.‏

ونشرت "NT News"، أن ويندي هيغز المشاركة في رحلة الصيد، ذكرت أن الصيادين لاحظوا وجود فريسة كبيرة في شدق تمساح ضخم، تبين ‏فيما بعد أنها كانت لتمساح آخر لا يزال على قيد الحياة.‏





Reporter News TV/youtube

Reporter News TV/youtube

إقرأ المزيد

وشاهد الصيادون أيضا أن التمساح الفريسة توقف عن المقاومة ولم يحاول الإفلات من فم التمساح المفترس، وكأنه استسلم لمصيره ‏المحتوم. وبعدها، غطس التمساح بفريسته داخل مياه النهر.‏

وقالت هيغز التي صورت الحادثة: "لم أصطد السمك في هذا اليوم أبدا، لكنني تمكنت من تصوير هذا المشهد النادر. هذه حادثة نشهدها مرة واحدة ‏في العمر".

المصدر: لينتا. رو‏