خنزير يقضم مزارعا حتى الموت!

قتل خنزير في مدينة ليوبانشيو بمقاطعة قويتشو في الصين، مزارعا كان في طريقه إلى سوق الماشية لبيع خنازيره.

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وذكرت صحيفة "South China Morning Post"، أن المزارع جاء من مقاطعة يونان المجاورة إلى ليوبانشيو، وجلب معه 15 خنزيرا للبيع، وفي صباح اليوم التالي، عثر على جثته من قبل ابن عمه الذي كان برفقته، حيث وجد المزارع ملقيا على الأرض وساقه تقطر دما.

وتبين فيما بعد أن المسؤول عن موت المزارع هو "خنزير غريب"، هاجمه وقضم شرايينه. وعثر على الخنزير "القاتل" بالقرب من حظيرة خنازير مجاورة بابها مفتوح. ولم تعرف الشرطة بعد إلى من يعود هذا الخنزير الدموي القاتل.

المصدر: لينتا. رو