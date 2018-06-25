خنزير بري يفاجئ مجموعة صيادين ويتغلب عليهم! (فيديو)

استيقظ خنزير بري في مؤخرة سيارة تابعة لمجموعة صيادين، بعد أن اعتقدوا أنه سينام طويلا تحت تأثير المخدر، خلال رحلة صيد في لاتفيا.

وأظهر مقطع فيديو للحادثة مفاجأة الصيادين عند استيقاظ الخنزير الهائج، الذي حاول جاهدا الهرب والخروج من مؤخرة السيارة. وبعد مرور لحظات، اضطر الصيادون إلى فتح باب السيارة الخلفي، إذ قفز الخنزير سريعا ولاذ بالفرار إلى البراري.

وأثناء جري الخنزير بعيدا عن السيارة، حاول أفراد المجموعة اصطياده من جديد، مستخدمين بنادقهم، ولكن، دون جدوى.

المصدر: وكالات

قتيبة دعبول