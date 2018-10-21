الصين تختبر أضخم طائرة نقل مسيرة في العالم

اختبرت الصين، يوم الخميس 18 أكتوبر الجاري، أضخم طائرة نقل مسيّرة في العالم من تصميمها.

وأفادت بوابة "Knews" الإلكترونية التابعة لمدينة شنغهاي الصينية بأن الطائرة أقلعت من مدرج المطار التجريبي بمدينة باوتو الصينية بإقليم منغوليا الداخلية.

وصممت طائرة "فايخون 98" (البجعة الطائرة 98) بناء على نموذج من طائرة النقل "يونغ 5 بي" التي صممتها وكالة العلم والتقنيات الفضائية الصينية. واستخدم في الطائرة الجديدة نظام قيادة الطائرة عن بعد.

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ويبلغ وزن الطائرة عند إقلاعها 2.5 طن، وحجم قسم الشحن 15 مترا مكعبا، وحمولتها 15 طنا.

وبلغت سرعة الطائرة على ارتفاع 4.5 كيلومتر 180 كيلومترا في الساعة. وبمقدورها قطع مسافة 1.8 ألف كيلومتر دون التزود بالوقود. ويكفي للطائرة مدرج بطول 150 مترا للإقلاع والهبوط، ما يسمح باستخدامها في المناطق ذات التضاريس الوعرة والمعقدة.

وتخصص الطائرة لنقل الحمولة العسكرية والمدنية على حد سواء.

المصدر: تاس