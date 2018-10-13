الجيش الروسي يتسلم طائرات ضاربة بعيدة المدى من دون طيار
Lobanizdat.livejournal.com
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أعلن نائب رئيس المركز الروسي للطيران من دون طيار المقدم، أندريه لايكوفسكي، في حديث أدلى به لصحيفة "إزفيستيا" الروسية، أن الجيش الروسي يتزود بطائرات ضاربة بعيدة المدى من دون طيار.
وقال لايكوفسكي إن الجيش الروسي سيتسلم عما قريب طائرات استطلاع وطائرات ضاربة من دون طيار مماثلة لطائرات "MQ-9 Reaper" الأمريكية. وأوضح أن تلك الطائرات ستزود بأسلحة مختلفة.
وأفاد الضابط الروسي أيضا بأن القوات المسلحة الروسية ستتزود بطائرات استطلاع جديدة من دون طيار، بمقدورها كشف العدو براداراتها استنادا إلى إشارات لاسلكية إلكترونية تصدر عنه.
المصدر: إزفيستيا
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