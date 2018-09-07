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طفل مصري يخترع موقد غاز يعمل بالماء

متفرقات

طفل مصري يخترع موقد غاز يعمل بالماء
Youtube/Dream TV
الطفل المصري
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عرضت الإعلامية المصرية، منة فاروق، في برنامج "مساء دريم"، تقريرا عن مخترع مصري صغير يدعى صلاح هشام، يدعي اختراعه موقد غاز يعمل بالماء.

وكشف الطفل عن اختراعه قائلا إنه يعمل بالماء، عن طريق عزل الأوكسيجين عن الهيدروجين، واستخدام الأوكسيجين للمساعدة على حرق الهيدروجين.

وقال الطفل، إنه اخترع "ماكيت لجهاز يمكنه توفير الكهرباء بأعمدة الإنارة الموجودة في الشوارع، وذلك عن طريق تركيب جهاز حساس للضوء يقوم بفصل الكهرباء عن العمود فور شروق الشمس".

المصدر: دريم

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