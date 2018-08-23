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الصين تبدأ بتوظيف الدرونات في الزراعة وري المحاصيل

العلوم والتكنولوجيا

الصين تبدأ بتوظيف الدرونات في الزراعة وري المحاصيل
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بدأ المزارعون في الصين باستخدام الدرونات في رش المحاصيل الزراعية بالمبيدات الحشرية، وكذلك في ريها بالماء، دون الضرورة لمغادرة منازلهم أو التواجد في الحقل.

وتقوم شركة "Eagle Brother" الصينية بتوفير هذه الخدمة الجوية بشكل رسمي، مع قدوم شهر سبتمبر 2018.

وبإمكان العملاء المزارعين إبلاغ الشركة ببرمجة الخدمة حسب نوع المحاصيل ومساحة المزرعة، وكذلك حسب نوع المبيد الحشري الذي يرغبون باستخدامه.

وتقوم الشركة بإرسال الدرون تلقائيا إلى المزرعة المستهدفة وفي أوقات الري المتفق عليها مع العميل، وذلك بعد إتمامه سداد تكاليف الخدمة عبر الإنترنت. 

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وفي السياق نفسه، تبدأ الشركة العاملة في منطقة "هيوبي" بتوظيف أكثر من 1000 درون، كخطوة أولية لتطوير القطاع الزراعي في تلك المنطقة الخصبة من الصين.

كما يرى خبراء أن طريقة الرش والري بالدرون، أكثر فعالية وسرعة وأمانا من الوسائل التقليدية لري المحاصيل، كما أنها توفر موارد المياه بنسبة 40%، وتزيد الإنتاج الزراعي العام 50 ضعفا.

وتعتبر الصين اليوم، موطنا لقرابة 300 مليون مزارع، حسب آخر الإحصائيات الصينية الرسمية، والصادرة عام 2017.

المصدر: China Daily

// 26.06.2018 по тикету 15478

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