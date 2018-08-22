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"كلاشينكوف" تكشف عن روبوت عسكري يمشي على قدميه

العلوم والتكنولوجيا

موقع "كلاشينكوف" الإلكتروني
الروبوت الحديث من "كلاشينكوف"
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كشفت شركة "كلاشينكوف" خلال المنتدى الدولي التقني العسكري "الجيش-2018"، عن نموذج اختباري لروبوت عسكري "يمشي على قدميه".

وحسب صورته الفوتوغرافية التي نشرت على شبكة الإنترنت، فإن الروبوت يتألف من برج يحقق رصدا بانوراميا، نصب على هيكل ذي رجلين، ويمتلك يدين آليتين.

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وقال مصممو الروبوت إن المجمع الأوتوماتيكي قادر على أداء مهام قتالية وهندسية، وأشاروا إلى أن وزنه يبلغ 4.5 طن.

ولم يذكر المصممون اسم الروبوت، لذلك أطلق مستخدمو الإنترنت عليه اسم (إيغوريوك).

وقالت صحيفة "لينتا.رو" الإلكترونية الروسية إن شكل الروبوت يشبه ناقلة الاستطلاع "AT-ST" من ملحمة "حرب النجوم" الخيالية الأمريكية.

المصدر:لينتا. رو

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