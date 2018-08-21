شركة روسية تصمم روبوتا مقاتلا مضادا للجو

يقوم مركز "بوريفيستنيك" للبحوث العلمية بصفته فرعا لشركة "روستيخ" الحكومية الروسية بتصميم روبوت مقاتل مضاد للأهداف الجوية، على أساس منظومة "ديريفاتسيا-بي في أو" ذاتية الحركة.

وعلى هامش منتدى "الجيش-2018" العسكري التقني الدولي الذي بدأ أعماله، يوم الثلاثاء 21 أغسطس، في ضواحي موسكو، قال مدير عام المركز، غريغوري زاكامينيخ: "من أجل أن تكون المنظومة مسيّرة وأوتوماتيكية تماما يجب التحكم بالعربة بالكامل عن بعد".

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وأوضح المدير العام أن العربات القتالية الحديثة كلها تتوفر فيها إمكانية للانتقال إلى نظام أوتوماتيكي للتحكم بها، أو بالأحرى تحويلها إلى روبوت مقاتل يختار ذاتيا هدفا ويصدر أمرا بإطلاق النيران.

يذكر أن منظومة "ديريفاتسيا-بي في أو" للمدافع المضادة للجو تعرض لأول مرة في منتدى "الجيش-2018". وهي مخصصة لتدمير الطائرات من دون طيار وصواريخ جو-أرض والطائرات التكتيكية ومروحيات الدعم الناري. كما بمقدورها تدمير صواريخ تطلقها الراجمات والسفن الصغيرة والمدرعات والمنشآت الخفيفة، ناهيك عن قدرتها على استهداف القوة البشرية.

المصدر: تاس