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الولايات المتحدة تعتزم تصنيع نظير "كينجال" الروسي

العلوم والتكنولوجيا

الولايات المتحدة تعتزم تصنيع نظير
U.S. Air Force
سلاح جوي باليستي
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وقعت شركة "لوكهيد مارتين" الأمريكية مع البنتاغون اتفاقية تصميم وتصنيع صاروخ جوي باليستي فرط صوتي من طراز "ARRW"، يطلق من الطائرات.

وقالت صحيفة "Defense News" إن عملية تصميم الصاروخ تقدر بـ480 مليون دولار، رغم أن الموعد النهائي لإتمامها لم يحدد بعد شأنه شأن صاروخ HCSW الذي أنفقت وزارة الدفاع الأمريكية لتصنيعه مبلغا قدره 928 مليون دولار، والذي يجب أن يصبح جاهزا حسب الصحيفة، بحلول عام 2021.

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ويقضي مشروع "ARRW" خلافا لمشروع صاروخ "HCSW" الفرط صوتي باستخدام تكنولوجيا تجريبية حديثة. ومن شأن هذا السلاح أن يأتي ردا على التكنولوجيا الفرط صوتية التي تمتلكها الصين وروسيا.

يذكر أن تكنولوجيا تصنيع الأسلحة الجوية الباليستية قد طرحتها في الوقت الراهن روسيا والصين وإسرائيل.

المصدر: لينتا. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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