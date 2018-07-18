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مصدر عسكري روسي: مدى إطلاق صاروخ "كينجال" قابل للزيادة!

العلوم والتكنولوجيا

مصدر عسكري روسي: مدى إطلاق صاروخ
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طائرة "تو-22"
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صرح مصدر في الصناعة الحربية الروسية بأن مدى صاروخ "كينجال" الفرط صوتي قد يصل إلى 3 آلاف كيلومتر، في حال إطلاقه من طائرة "تو22 إم 3" بعيدة المدى.

وأوضح المصدر في حديث لوكالة "تاس" أن مقاتلة "ميغ-31 كا" بمقدورها إطلاق هذا الصاروخ إلى مدى 2000 كيلومتر فقط.

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ويعد "كينجال" مجمعا صاروخيا فرط صوتي، يتوقف عمله على مدى عمل الطائرة التي تحمله، وطائرة "تو-22 إم 3" بعيدة المدى قادرة على تدمير الأهداف عن مسافة تزيد على 3 آلاف كيلومتر.

وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق، بأن القيادة العسكرية الروسية اتخذت قرارا باختبار صاروخ "كينجال" بواسطة  طائرات "تو-22 إم 3"، والتي بمقدورها حمل 4 صواريخ من هذا النوع، خلافا لمقاتلة "ميغ-31" التي تحمل صاروخا واحدا.

المصدر: تاس

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