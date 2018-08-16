شبه جزيرة القرم باتت قبلة علماء الآثار في روسيا

تشهد شبه جزيرة القرم في السنوات الأخيرة ازدهارا ملموسا، وأصبحت موضع اهتمام علماء الآثار والباحثين من مختلف أنحاء روسيا والعالم.

ويشير ألكسندر غيرتسين، رئيس بعثة مانغوب وعميد كلية التاريخ بجامعة القرم الفدرالية، إلى أن هذا التطور والاهتمام بالآثار في شبه الجزيرة بدأ بعد انضمامها إلى روسيا، ما تطلب تنفيذ مشاريع البنى التحتية في قطاعات الطاقة والنقل والغاز وغيرها.

وحسب قوله، فقد أصبحت شبه الجزيرة قبلة علماء الآثار من مختلف أنحاء روسيا، حيث بات قدوم البعثات العلمية أمرا مألوفا في شبه الجزيرة.

وأضاف أن القرم تجذب علماء الآثار الأجانب أيضا، إلا أن العقوبات المفروضة تمنعهم من إرسال بعثات كبيرة، لذلك يأتون إليها كأفراد يتابعون ما يجري ولكنهم لا يشاركون في عمليات الحفر.

وتقوم مؤسسة أرخيالوغيا (الآثار) الروسية بعمليات الحفر والتنقيب في منطقة شبه جزيرة كيرتش، ودراسة المقابر القديمة في قرية "كيز أول" وفي قلعة كيرتش.

ويقول أوليغ ماركوف، مدير المؤسسة: "حصل خلال السنوات الأخيرة في شبه جزيرة القرم تطور ملموس في علم الآثار، وبالدرجة الأولى نتيجة عمليات البناء الكبيرة. لذلك أصبحت شبه الجزيرة تشبه مركزا لعلم الآثار".

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وحسب قوله، فإن أهم اكتشاف تمثل في اللوحة التي أمر، ساورمات الثاني، ملك بوسبوران بنصبها تخليدا لكبير المترجمين من لغة شعوب "آلان"، في مقبرة يونانية قديمة. ويشير هذا الاكتشاف إلى أنه منذ القرن الثاني الميلادي، كانت هناك اتصالات وعلاقات مع قبائل القوقاز. وهذا يعتبر أحد أفضل الاكتشافات في جنوب روسيا.

ويرى ماركوف أن الأمر المؤسف هو أن بعض أجزاء مقبرة كيز أول غمرتها مياه البحر، لذلك يبذل علماء الآثار كل ما بوسعهم لإنقاذ القطع الأثرية التي لا تزال فيها قبل أن تغمرها المياه بالكامل.

المصدر: نوفوستي