العثور على آثار الإنسان القديم في "كهف القرم"

أعلن المكتب الإعلامي لمعهد الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أن علماء المعهد وجامعة القرم، توصلوا إلى أن الإنسان القديم عاش في كهف القرم في العصرين الحجري القديم والحديث.

وأكّد بيان صادر عن المكتب الإعلامي هذا النظرية، بعد العثور على قطع من حجر الصوان تعود إلى العصر الحجري، وتبدو من صنع البشر.

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ويقول قسطنطين غافريلوف، الباحث العلمي في قسم العصر الحجري بمعهد الآثار: "توجد في المنطقة التي اكتشف فيها الكهف، مجموعة كبيرة من المعالم الأثرية تعود إلى العصر الحجري، أي أنه لا يستبعد العثور على مواقع أثرية جديدة فيها مستقبلا، المهم الآن العثور على المدخل القديم لهذا الكهف، لأنه كما تبين الدراسات السابقة، كان الناس يقيمون عادة بالقرب من باب الكهف، فإذا حالفنا الحظ في ذلك، فسوف نعثر على آثار الإنسان بكل تأكيد".

وأضاف غافريلوف قائلا: "يحتمل أن يكون الإنسان قد عاش هنا في الفترة التي سبقت العصر الحجري المتوسط، لأن الحيوانات التي عثر على رفاتها في الكهف قد تكون اصطيدت حينها، إنها منطقة واعدة جدا للتنقيب الأثري".

المصدر: نوفوستي