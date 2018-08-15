القوات الجوية الروسية تتزود بطائرة استراتيجية محدثة

أعلن مصدر في مكتب تصميم "توبوليف" للطائرات، أنه تم إبرام اتفاق مع وزارة الدفاع الروسية لتحديث كامل لطائرة "تو-95 إم إس إم" حاملة الصواريخ الاستراتيجية.

ولم يكشف المصدر تفاصيل الاتفاق المبرم ومدته، ولكنه أشار إلى أن اختبارات حاملة الصواريخ الاستراتيجية "تو-95 إم إس" بمحركات محدثة، ستنتهي نهاية العام الجاري.

وتخصص هذه الطائرات الاستراتيجية لتوجيه ضربات إلى أهداف العدو الأكثر أهمية، والبعيدة عن مسارح المعارك، والواقعة في العمق الاستراتيجي للعدو، باستخدام الصواريخ النووية.

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وكان وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، قد أعلن أن تمديد خدمة الطائرات الاستراتيجية حاملة الصواريخ "تو-160" و"تو-95 إم إس" ورفع فعاليتها القتالية، من أولويات وزارة الدفاع الروسية. كما أشار شويغو إلى أنه سيتم، بنهاية عام 2018، الانتهاء من صيانة 8 طائرات منها.

المصدر: لينتا. رو