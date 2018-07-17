روسيا تصمم طائرة بإمكانيات فريدة

صمم مكتب "مياسيشيف" الروسي طائرة "إم-60" تحت الصوتية متعددة المهام والتي بمقدورها أن تحلق في الستراتوسفير، أي على ارتفاع 30 كيلومترا فوق سطح الأرض.

وقال كبير المصممين في المكتب، ألكسندر أرخيبوف، في حديث أدلى به لوكالة "نوفوستي" الروسية، إن مكتبه حصل على براءة اختراع خاصة بإنتاج تلك الطائرة الواعدة. وأكد أنها اجتازت بنجاح دورة كاملة من الاختبارات الأرضية الأيروديناميكية.

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وأوضح أرخيبوف أن طائرة بالتسمية نفسها صممت في خمسينيات القرن الماضي في الاتحاد السوفيتي، لتكون قاذفة استراتيجية تعمل بمحرك نووي، ثم تم تعليق المشروع، وقال إن "طائرتنا الحالية هي طائرة ركاب أو نقل. ويمكن استخدامها أيضا كطائرة استطلاع في الجيش".

وتتسع الطائرة لـ400 راكب وتحلق بسرعة 0.8 ماخ (850 كيلومترا في الساعة). وتنصب محركاتها في أعلى جسم الطائرة، ما يجعل جسمها العريض يشكل قوة الرفع.

المصدر: زاشيشات روسيا