اكتشاف "بيت المشتري" الذي دمره انفجار بركان فيزوف

Domus che continuano a delinearsi nella loro struttura completa, con affreschi preziosi, oggetti e tracce di vita quotidiana. E’ quanto sta avvenendo sul cantiere della Regio V degli scavi di Pompei, dove proseguono quotidianamente le scoperte di strutture e reperti. Una di queste ricche dimore è la casa di Giove, che sta emergendo con tutti i suoi ambienti decorati. La casa fu già in parte scavata tra Settecento e Ottocento e piuttosto compromessa in più punti da cunicoli e trincee, tuttora visibili, con i quali era in uso praticare gli scavi in epoca borbonica. Il nome della casa deriva da un quadretto raffigurante Giove rinvenuto già nell’800 su un larario posto nel giardino. L’intervento odierno sta via via profilando la pianta di una dimora con atrio centrale, circondato da stanze decorate, ingresso lungo il vicolo dei balconi, anche esso di recente scoperta e sul fondo uno spazio aperto colonnato su cui si affacciano altri tre ambienti. (Foto di Cesare Abbate) . . The complete structure of Domus continue to take shape, with precious frescoes, objects and traces of everyday life. Advances continue in Regio V of the Pompeii excavations, where discoveries of structures and finds continue to be made on a daily basis. One of these rich dwellings is the House of Jupiter, which is emerging along with all of its decorated rooms. The House was already partially excavated between the eighteenth and nineteenth centuries, and somewhat compromised in various locations by still-visible tunnels and trenches which were dug as part of excavations in the Bourbon era. The name of the House derives from a small painting depicting Jupiter, which was discovered in the 19th century on a lararium located in the garden. The current intervention is gradually sketching out the plan of a dwelling with a central atrium, surrounded by decorated rooms, with an entrance along Vicolo dei Balconi - which was itself recently discovered - and an open colonnaded space at the back onto which three other rooms face. (Photographs by Cesare Abbate)

