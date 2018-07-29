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الذكاء الاصطناعي ساعد في القبض على المجرمين خلال فترة كأس العالم

العلوم والتكنولوجيا

الذكاء الاصطناعي ساعد في القبض على المجرمين خلال فترة كأس العالم
Глеб Волин
صورة من الأرشيف
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ذكر موقع تاس الروسي أن منظومات التعرف على الوجوه المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي ساعدت قوات الأمن الروسية في القبض على المجرمين أثناء فترة كأس العالم لكرة القدم.

وأوضح الموقع أن تقنية "FindFace Security" التي طورتها شركة "NtechLab" الروسية ساهمت بالقبض على أكثر من 180 مجرما وسارقا ومطلوبا خلال تلك الفترة، ومنهم من كان في قائمة المطلوبين لدى هيئات الأمن في روسيا الاتحادية.

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وبفضل تلك التقنيات أيضا، تمكنت السلطات المختصة من إلقاء القبض على الشخص الذي سرق إحدى الكؤوس التي عرضت في مناطق المشجعين، والتي كانت ستمنح لأفضل لاعب في واحدة من مباريات البطولة، وتم استرجاع الكأس.

وتأسست "NtechLab"عام 2015، من قبل المبرمج الروسي أرتيوم كوخارينكو، ورجل الأعمال ألكسندر كاباكوف، وتعتبر اليوم واحدة من أهم الشركات التي تطور خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتقنيات التعرف على الوجوه.

المصدر: تاس

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