نظام مصرفي روسي يتعرف على وجوه المجرمين

ساعد نظام تعرف على الوجوه ابتكره مصرف "سبيربنك" في إلقاء القبض على 60 مجرما مطلوبا للعدالة خلال شهر واحد.

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ونقلت صحيفة "كوميرسانت" الروسية عن نائب رئيس إدارة المصرف، ستانيسلاف كوزنيتسوف، أن النظام يستخدم في التعرف على عملاء المصرف على مرحلتين، وأضاف أن وزارة الداخلية الروسية أبدت اهتماما بالنظام بعد أن جرى اختباره في مختلف المدن الروسية وأظهر نتائج مميزة.

وأفاد كوزنيتسوف بأن عدد محاولات سرقة أموال عملاء المصرف ازداد العام الماضي 7 أضعاف:

شهد العام الماضي ما بين 1000 و1500 محاولة سرقة، فيما ازداد عدد محاولات السرقة هذا العام ليتراوح من 8 إلى 9 آلاف. نائب رئيس إدارة مصرف "سبيربنك" ستانيسلاف كوزنيتسوف.

وتابع كوزنيتسوف قائلا: "يتمكن مصرف سبيربنك من إيقاف 97% من عمليات السرقة الرقمية لأموال العملاء، كما تم تزويد تطبيق (سبيربنك أونلاين) ببرنامج حماية من الفيروسات الرقمية، وتمكنا منذ بداية عام 2018 من إحباط سرقات رقمية لحسابات مليون عميل".

في إحدى الجرائم، نجح المجرم في تحويل الأموال المسروقة إلى حسابه، ثم حاول الحصول عليها من صراف آلي بعد مرور فترة وجيزة من الزمن، فأوقفنا التعامل على الحساب، وعادت الأموال لحساب العميل، دون أن يشعر الأخير بذلك. ستانيسلاف كوزنيتسوف.

المصدر: تاس