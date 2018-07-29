روسيا تصنع توربينا غازيا ضخما للمحطات الكهروحرارية

أعلن رئيس شركة "روستيخ" الروسية، سيرغي تشيميزوف، عن استئناف اختبار أول توربين غازي روسي عالي القدرة.

وأوضح تشيميزوف أن اختبار التوربين "غي تي دي-110 إم"، الذي أوقف تصنيعه بسبب خلل في إحدى آلياته، سيستأنف عام 2019.

وقال تشيميزوف إن هذه التوربينات تصنع في 3 بلدان فقط، لذلك واجه الخبراء الروس بعض المشاكل التي لا مفر منها عند تحقيق هذا المشروع.

إقرأ المزيد

وأضاف أن عملية تصنيع التوربين الغازي عالي القدرة كانت تجري في الاتحاد السوفيتي السابق. لكنها لم تتكلل بالنجاح. وتولت شركة "ساتورن" الروسية عام 2013 تصنيع المحرك من الجيل الجديد، ووقعت اتفاقية بهذا الشأن مع شركة "إنتر راو" الحكومية.

وخططت شركة "ساتورن" الروسية لإنهاء اختبار التوربين العام الجاري وإطلاق إنتاجه الصناعي، إلا أن حادثا وقع في ديسمبر عام 2017، وتسبب في تعطل المحرك، أجبر الشركة على إيقاف الاختبار.

ونشرت وزارة الطاقة الروسية على موقعها الإلكتروني، في أواخر يونيو الماضي، مشروع قرار حكومي يقضي باستقطاب الاستثمارات في عملية تحديث وتطوير المحطات الكهروحرارية الروسية، حيث يخطط لإنتاج 39 غيغاواطا من قدرات الطاقة الكهربائية، لغاية عام 2035 في إطار البرنامج الجديد، ما سيكلف وزارة الطاقة 1.35 تريليون روبل (نحو 22 مليار دولار).

المصدر: تاس