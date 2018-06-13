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انقطاع الكهرباء بشكل مؤقت في القرم الروسية

مال وأعمال

انقطاع الكهرباء بشكل مؤقت في القرم الروسية
Sputnik
انقطاع الكهرباء بشكل مؤقت في القرم الروسية
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أفادت وكالة "إنترفاكس" الروسية اليوم الأربعاء بحدوث انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي في جمهورية القرم الروسية، وترافق ذلك مع حدوث خلل في شبكة الاتصالات في شبه الجزيرة.

ونقلت الوكالة الروسية عن مراسلها في شبه الجزيرة أن مواطنين في القرم تحدثوا عن انقطاع الكهرباء في أجزاء مختلفة من عاصمة القرم، ما تسبب بحدوث اختناقات مرورية بسبب تعطل إشارات المرور كذلك.

وأشارت إلى وجود مشاكل في شبكة اتصالات الموبايل، ولم يتسن لوكالة "إنترفاكس" الحصول على تعليق من مصدر رسمي للتأكد من هذه المعلومات.

وذكرت الوكالة أن نشطاء في شبكات التواصل الاجتماعي اشتكوا من انقطاعات في التيار الكهربائي في مدينتي سيمفيروبول وسيفاستوبول في القرم.

المصدر: "إنترفاكس"

فريد غايرلي

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