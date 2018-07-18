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صاروخ أفانغارد النووي الروسي يتزود بجسم من التيتانيوم

العلوم والتكنولوجيا

صاروخ أفانغارد النووي الروسي يتزود بجسم من التيتانيوم
Sputnik
صاروخ "أفانغارد"
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صرح مصدر في الصناعة الحربية الروسية لوكالة "نوفوستي" بأن صاروخ "أفانغارد" فرط الصوتي الروسي الواعد العامل بالمحرك النووي، سيزود بجسم مقاوم للحرارة يصنع من التيتانيوم.

وأوضح المحلل العسكري الروسي، فيكتور موراخوفسكي، أن سبائك التيتانيوم التي تصنعها روسيا اليوم، مخصصة للصواريخ التي تزيد سرعتها عن سرعة الصوت بـ5 أضعاف. وأضاف أن سبائك كهذه تحتاج إليها أجسام صواريخ "سارمات" الباليستية الروسية الجديدة التي بمقدورها الدوران حول الكرة الأرضية أكثر من مرة.

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يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كشف لأول مرة، في مارس الماضي، عن صاروخ "أفانغارد" القادر على حمل رأس قتالي بقوة 80 كيلوطنا إلى مسافة تتراوح من 2000 حتى 6000 كيلومتر. وقد تم توقيع اتفاقية الإنتاج الصناعي لصواريخ "أفانغارد" بين وزارة الدفاع الروسية والشركة المصنعة لها.

المصدر: زاشيشات روسيا

// 26.06.2018 по тикету 15478

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