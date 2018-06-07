بوتين يكشف عن موعد دخول صواريخ "سارمات" و"أفانغارد" الخدمة

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن موعد دخول الصاروخ الباليستي الجديد العابر للقارات "سارمات" وصاروخ "أفانغارد" الفرط صوتي الخدمة في الجيش الروسي.

وقال بوتين خلال حوار مباشر مع المواطنين اليوم، إن إنتاج "أفانغارد" قد بدأ وسيتم اعتماده في الجيش سنة 2019.

وأكد أن "أفانغارد" سلاح لا مثيل له في المرحلة الحالية، إذ تتجاوز سرعته الصوت بعشرين ضعفا"، وأن "سلاحا كهذا لن يظهر لدى أي بلد آخر في السنوات القادمة".

وحول منظومة "سارمات" قال بوتين: "ستدخل "سارمات" وهي أقوى منظومة صاروخية استراتيجية الخدمة عام 2020"، مشيرا إلى أن الاختبارات على المحركات النووية التي ستعمل بها غواصات "بوسيدون" قد اختتمت.

وذكّر الرئيس بوتين بأن روسيا بدأت بتطوير هذه الأنواع الجديدة من الأسلحة ردا على خروج الولايات المتحدة الأحادي من معاهدة الدفاع المضاد للصواريخ.

وشدد على أن كل الأعمال المتعلقة بالأسلحة الجديدة المعلن عنها في مارس الماضي في سياق رسالته السنوية للجمعية الفدرالية الروسية "تسير وفقا للخطة المقررة"، مؤكدا أنه لا يشك في تسليمها للجيش ضمن الإطار الزمني المرسوم.

وأشار إلى أن تلك الأسلحة الجديدة "ستضمن التكافؤ الاستراتيجي لروسيا مع القوى العسكرية الرئيسة" في العالم، مضيفا أنه "يجب إدراك هذا الأمر وإيجاد أشكال معاصرة للتفاعل تتماشى مع متطلبات المرحلة، وأن الوقت قد حان للجلوس إلى طاولة الحوار ووضع معايير جديدة ومناسبة للظروف الحالية للأمن الأوروبي والدولي".

المصدر: وكالات