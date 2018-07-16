مقاتلة "سو-57" الروسية تختبر أسلحة الجيل السادس

اختبرت مقاتلة "سو-57" الروسية من الجيل الخامس بعض الأنظمة والأسلحة التي ستستخدم في مقاتلات الجيل السادس.

ونفى مصدر في صناعة الطائرات الروسية في حديث لوكالة "تاس" الروسية، نية بلاده تصنيع طائرة "سو-57" غير مأهولة، وأشار إلى أنها تختبر الآن بعض التقنيات، وبالدرجة الأولى أنظمة الملاحة والأسلحة التي ستستخدم في الطائرة غير المأهولة من الجيل السادس.

فيما لم تؤكد إدارة شرطة الطائرات الروسية الموحدة تلك المعلومات.

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يذكر أن نائب رئيس الوزراء الروسي السابق لشؤون الصناعات الحربية، دميتري روغوزين، كان قد أعلن، في مارس عام 2016، عن انطلاق العمل على تصميم طائرة الجيل السادس في شركة "سوخوي" الروسية.

ومن مميزات تلك الطائرة حسب روغوزين قدرتها على تنفيذ المهام القتالية دون مشاركة الإنسان واعتمادها على الذكاء الاصطناعي. كما ستتميز طائرة الجيل السادس بوجود رادار فوتوني لاسلكي، وقدرتها على بلوغ سرعة فرط صوتية، واستخدام الأسلحة العاملة بالمبادئ الفيزيائية الجديدة (مثل أسلحة الليزر والأسلحة الصوتية) والتحليق في الفضاء القريب.

المصدر: تاس