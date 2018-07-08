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برلماني روسي يدعو إلى الاهتمام بتصميم المقاتلات من الجيل 6++

العلوم والتكنولوجيا

برلماني روسي يدعو إلى الاهتمام بتصميم المقاتلات من الجيل 6++
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مقاتلة الجيل السادس
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دعا رئيس لجنة الصناعات الدفاعية الروسية في مجلس الدوما الروسي، فلاديمير غوتييف، إلى التركيز على تصميم مقاتلة من الجيل 6++.

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وقال غوتييف في حديث لوكالة "إنترفاكس" الروسية إن القفز عن الجيل الخامس سيسمح بتوفير أموال الدولة، مشيرا إلى أن مقاتلات الجيل السادس ستكون بمثابة طائرات انتقالية بين الطائرات المأهولة والمقاتلات من دون طيار.

وأوضح غوتييف قائلا: "يجب علينا إلقاء نظرة على المستقبل حيث ستصبح قيادة الذكاء الاصطناعي للقتال بشكل كامل من أولويات تطور التقنيات، وذلك من أجل أن تستطيع طائرات الجيل 6+ أو 6++ أن تحلق ذاتيا بشكل تام، في ظروف وسائل الحرب الإلكترونية المعادية".

وقال البرلماني الروسي إن المقاتلات الجديدة ستتمكن من توسيع مجال مسح الأجواء إلى حد بعيد، كي تستطيع التعرف على أهداف صغيرة الحجم لتدميرها عن مسافات بعيدة جدا.

المصدر: زاشيشات روسيا

// 26.06.2018 по тикету 15478

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