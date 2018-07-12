الكشف عن مقاتلة الجيل الخامس الأوروبية

نشرت شركة "Dassault Aviation" الفرنسية فيديو على قناتها في يوتيوب يظهر المقاتلة الأوربية الحديثة من الجيل الخامس.

ويعتقد الخبراء العسكريون أن المقاتلة الجديدة ستحل مكان طائرات رافال الفرنسية من الجيل الرابع والمقاتلة الأوروبية المشتركة "يوروفايتر تايفون" متعددة المهام.

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وستخدم الطائرة الجديدة من الجيل الخامس كمنصة وأساس لإنشاء طائرات جديدة بطيار وبدون طيار. ومن المقرر أن تصبح النسخة المأهولة منها نقطة تحول وتحكم لنموذج من دون طيار.

يذكر أن شركة "Dassault Aviation" كسبت صفقة تصدير مقاتلات رافال إلى الهند عام 2012، حيث شاركت في المسابقة المقاتلات الأمريكية "F/A-18E/F Super Hornet" و"F-16IN Super Viper"، والسويدية "Gripen NG"، والأوروبية المشتركة "تايفون" والروسية "ميغ-35".

المصدر: لينتا. رو