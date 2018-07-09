قلق أمريكي من قاذفات روسيا الاستراتيجية!

ذكر موقع "Popular Mechanics" الأمريكي أن التعديلات الأخيرة في قاذفات "ТU-22М3" الاستراتيجية الروسية ستزيد من قدراتها بشكل كبير.

وأشار الموقع إلى "أن التعديلات التي عملت روسيا على إدخالها على هذه القاذفات بعيدة المدى ستسمح لها بحمل 4 صواريخ من نوع (كينجال) التي تفوق في حركتها سرعة الصوت بأضعاف. فضلا عن أن الرادارات وأجهزة الملاحة والرصد المتطورة الموجودة في هذه الطائرات تسمح لها بضرب أهدافها عن مسافات بعيدة جدا".

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وأوضح الموقع أن المدى العملياتي لطائرات "ТU-22М3"، ومدى صواريخ "كينجال" التي ستزود بها سيمكنها من توجيه ضربات محققة للعدو على مسافة 7500 كلم، في مختلف الظروف الجوية والقتالية.

وتأتي تلك المخاوف بعد تصريحات روسية أكدت أن "القوات الجوية في البلاد ستختبر إطلاق عدة صواريخ (كينجال) دفعة واحدة ومن قاذفة واحدة من نوع ТU-22М3".

المصدر: لايف. رو