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صحيفة أمريكية تصنف "سو-34" كأفضل مقاتلة ضاربة

العلوم والتكنولوجيا

صحيفة أمريكية تصنف
visualrian.ru
قاذفة "سو-34" الروسية
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صنفت صحيفة "Military Watch" الأمريكية قاذفة "سو-34" روسية الصنع كأفضل مقاتلة ضاربة في العالم.

ونوهت الصحيفة إلى أن الطائرتين الأساسيتين اللتين تشكلان منافسة بالنسبة لهذه القاذفة حاليا هما "J-16" الصينية و"F-15" الأمريكية، لكن "سو34" بمداها القتالي الذي يبلغ 1130 كيلومترا قادرة على ضرب أهدافها على مسافات أبعد وفي مختلف الظروف الجوية والقتالية.

ومن الميزات الفريدة الأخرى لـ "سو-34"، التقنيات المتطورة التي تمكن الطيارين من التحليق على ارتفاعات تصل إلى 10 كيلومترات دون استعمال أقنعة الأوكسيجين.

RT
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ومن أهم مواصفات هذه الطائرة:

-  السرعة القصوى: 1900 كلم/ ساعة.

 - طولها: 23.34 م.

-  ارتفاعها: 6.36 م.

-  المدى الأقصى للطيران: 4500 كلم.

-  المدى القتالي: 1130 كلم.

-  أعلى ارتفاع للتحليق: 17000 م.

-  الوزن الأقصى عند الإقلاع: 45000 كلغ.

-  الطاقم: طيار ومساعده.

-  التسليح: صواريخ مجنحة موجهة "جو-جو وجو-أرض"، صواريخ غير موجهة، قنابل موجهة وغير موجهة، مدفع رشاش عيار 30 ملم.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر

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