شركة ألمانية تنتج الغاز من الروث!

ابتكرت شركة "‎(B)energy‎" طريقة جديدة لاستخراج الغاز من النفايات العضوية والروث، بهدف إنتاج الطاقة في التجمعات السكنية النائية البعيدة عن مصادر الطاقة التقليدية.

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ونشرت الشركة الألمانية الخبر على موقعها الإلكتروني، وقالت فيه إن "إنتاج الغاز من النفايات العضوية يحتاج مفاعلات خاصة، ويتطلب من السكان ملء أكياس خاصة بمختلف أنواع النفايات العضوية بوزن لا يزيد عن 4 كيلوغرامات للكيس الواحد، والذي ينتج منه غاز يكفي لتشغيل الموقد لمدة 4 ساعات".

ولإنتاج متر مكعب واحد من الغاز، يتطلب المفاعل 15 لترا من مياه الصرف الصحي أو 15 كيلوغراما من الروث.

ويتميز الغاز المستخرج بهذه الطريقة بأنه صديق للبيئة ولا يشكل تهديدا للمحيط الحيوي في المنطقة.

يذكر أن شركة "B)energy)"، قامت بتركيب مفاعلات تجريبية لإنتاج الغاز في عدة قرى نائية في إثيوبيا ورواندا وملاوي والهند والكونغو.

المصدر: نوفوستي