الطاقة النظيفة "تقتل" النفط والفحم بحلول عام 2030‏

أكدت وكالة "Bloomberg New Energy Finance" أن مصادر الطاقة النظيفة ستخفض الطلب على النفط والغاز وستلغي استخدام الفحم كوقود لمحطات الطاقة عام 2030.

ونشرت وكالة بلومبيرغ تقريرا شاملا حول مصادر الطاقة الأحفورية التي يتناقص استهلاكها عاما بعد آخر، حيث سيتم توليد 50% من الكهرباء في العالم من مصادر طاقة بديلة بحلول عام 2020.

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ويرجع الخبراء ذلك لأسباب عديدة أهمها التكلفة الرخيصة نسبيا لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والتي ستنخفض بنسبة 71%. كما ستنخفض تكلفة إنتاج محطات طاقة الرياح بنسبة 58%، ما سيؤدي إلى تخفيض الاعتماد على الفحم كوقود لمحطات الطاقة وستبلغ نسبة استخدامه في مجال الطاقة من 9 إلى 11 % فقط. وسيتم التخلي عن الفحم نهائيا خلال 50 عاما فقط.

وأشار محللون من الوكالة أيضا إلى أن الاستثمار في الطاقة البديلة سيرتفع من عام 2018 إلى عام 2050، وسيبلغ حوالي 11.5 تريليون دولار. وستصبح محطات الطاقة الشمسية القطاع الأكثر طلبا في مجال إنتاج الطاقة في العالم وسيبلغ الاستثمار فيها حوالي 8.4 تريليون دولار.

المصدر: لايف. رو

خالد ظليطو