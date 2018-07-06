روسيا تحيي طائرات "ميغ-AT" الصغيرة

أعطت وزارة الدفاع الروسية تعليماتها لإعادة إنتاج طائرات "ميغ-AT" متعددة الاستخدامات.

وأوضحت مصادر في الوزارة أن معمل "ميغ" يعمل على إصدار نسخ متنوعة من هذه الطائرات، الأولى "AT" مخصصة لتدريب الطيارين على استعمال مختلف أنواع المقاتلات، بما فيها مقاتلات الجيل الرابع والخامس الحربية. أما نموذج "ميغ-ATS" فسيأتي أكبر بقليل، وسيستخدم كطائرة تدريب أو مقاتلة.

زود النموذجان بأحدث أنظمة الملاحة والتوجيه، بالإضافة إلى مستشعرات للتحكم بحركة الطائرة في حال قيام الطيارين بأية أخطاء تفاديا لوقوع الحوادث، فضلا عن أحدث أنظمة الرؤية الليلية والنهارية والرادارية.

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كما أتى النموذج القتالي من "ميغ-AT" بأنظمة رصد وتحكم بأحدث القنابل والصواريخ الموجهة.

المصدر: زاشيشات روسيا