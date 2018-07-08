وزارة الدفاع الروسية تطلق موسوعة عسكرية لأرقامها القياسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استحداث موسوعة الأرقام القياسية الخاصة بها، لاستعراض الإنجازات البارزة والفريدة التي حققها الاتحاد السوفيتي والاتحاد الروسي في المجال العسكري.

وتتضمن الموسوعة معلومات عن الأرقام القياسية البارزة التي حققها العسكريون والوحدات في مختلف صنوف وأسلحة القوات المسلحة، عدا عن إنجازات الرياضيين العسكريين وطلاب الكليات الحربية التابعة لوزارة الدفاع والعلماء والمهندسين العسكريين.

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ويمكن زيارة البوابة الإلكترونية الخاصة بموسوعة الأرقام القياسية والاطلاع على تلك الإنجازات والأرقام، ومنها الرحلات الجوية طويلة المدى التي قامت بها طائرات "تو-22" و"تو0160" و"تو-95"، وأعمق غوص لغواصة سوفيتية حطمت الرقم القياسي الخاص بفترة البقاء تحت الماء، والمأثرة التي قدمها طاقم طائرة النقل "إن-124" (روسلان) في منطقة القطب الشمالي، وغيرها من الإنجازات التي أحرزها العسكريون السوفيت والروس.

يذكر أن الموسوعة العسكرية للأرقام القياسية تتضمن 13 قسما حسب التخصصات و164 رقما قياسيا. وسيتم تحديث الموسوعة وتزويدها بأرقام قياسية جديدة.

المصدر: زاشيشات روسيا