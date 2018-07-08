 
مباشر

وزارة الدفاع الروسية تطلق موسوعة عسكرية لأرقامها القياسية

العلوم والتكنولوجيا

وزارة الدفاع الروسية تطلق موسوعة عسكرية لأرقامها القياسية
موقع وزارة الدفاع الروسية
موسوعة الأرقام القياسية العسكرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kh6s

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن استحداث موسوعة الأرقام القياسية الخاصة بها، لاستعراض الإنجازات البارزة والفريدة التي حققها الاتحاد السوفيتي والاتحاد الروسي في المجال العسكري.

وتتضمن الموسوعة معلومات عن الأرقام القياسية البارزة التي حققها العسكريون والوحدات في مختلف صنوف وأسلحة القوات المسلحة، عدا عن إنجازات الرياضيين العسكريين وطلاب الكليات الحربية التابعة لوزارة الدفاع والعلماء والمهندسين العسكريين.

إقرأ المزيد
تزويد الجيش الروسي بإسوار ذكي جديد

ويمكن زيارة البوابة الإلكترونية الخاصة بموسوعة الأرقام القياسية والاطلاع على تلك الإنجازات والأرقام، ومنها الرحلات الجوية طويلة المدى التي قامت بها طائرات "تو-22" و"تو0160" و"تو-95"، وأعمق غوص لغواصة سوفيتية حطمت الرقم القياسي الخاص بفترة البقاء تحت الماء، والمأثرة التي قدمها طاقم طائرة النقل "إن-124" (روسلان) في منطقة القطب الشمالي، وغيرها من الإنجازات التي أحرزها العسكريون السوفيت والروس.

يذكر أن الموسوعة العسكرية للأرقام القياسية تتضمن 13 قسما حسب التخصصات و164 رقما قياسيا. وسيتم تحديث الموسوعة وتزويدها بأرقام قياسية جديدة.

المصدر: زاشيشات روسيا

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا