تزويد الجيش الروسي بإسوار ذكي جديد

بدأت وزارة الدفاع الروسية بتزويد الوحدات العسكرية الروسية بنظام الدفاع الجديد "ستريليتس-تشاسوفوي" وهو إسوار ذكي يشبه شكله الساعة الذكية "آبل واتش" ويستخدم لحراسة المنشآت العسكرية.

وبإمكان هذا النظام الحديث إنذار القيادة في حال تعرض حارس الوحدة العسكرية لخطر هجوم أو اختطاف أو حريق أو حوادث الأخرى، وبرأي الخبراء العسكريين فإدخال النظام الجديد سيرفع مستوى حراسة المنشآت العسكرية في روسيا بشكل ملموس.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الوحدات العسكرية الروسية ستزود بمعدات جديدة حتى عام 2020، مشيرة إلى أن قيمة المشروع بلغت 700 مليون روبل (ما يعادل 11 مليار دولار).

ومن المتوقع أن تكون الوحدات العسكرية في شبه جزيرة القرم أول وحدات روسية تحصل على هذه المعدات الجديدة ويعود سبب ذلك إلى أن القرم تبقى منطقة مستهدفة من قبل جماعات إرهابية وتخريبية. كما ستزود بالأساور الذكية الوحدات العسكرية في الشرق الأقصى الروسي بما فيها الوحدات في جرز الكوريل.

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ويتضمن النظام حقيبة بشاشة لمس، تحمّل عليه خارطة المنطقة والمنشآت التي يتحرك فيها العسكريون أو الحراس، إضافة إلى أساور ذكية يرتدونها.

وترسل الأساور إشارات إلى حقيبة القائد عن مسافة 1450 مترا. وفي حال استخدام جهاز لإعادة إرسال تلك الإشارات، فإن تلك المسافة تزداد حتى 5 كيلومترات، مع شرط نصب الهوائي على ارتفاع 5 أمتار. ويشير الخبراء إلى مدة استمرار البطارية العالية وإمكانية عمل النظام وسط درجات حرارة منخفضة تصل إلى 50 درجة تحت الصفر.

ويستخدم النظام الجديد منظومة "غلوناس" الروسية للملاحة الفضائية، لتحديد المواقع ومراقبة التحركات.

المصدر: صحيفة "إزفيستيا"