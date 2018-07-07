"كلاشينكوف" تطلق مبيعات بندقية جديدة

أطلقت شركة "كلاشينكوف" الروسية مبيعات التجزئة لبندقية "TG1" الجديدة، المخصصة للرماية التدريبية وحماية الممتلكات الشخصية.

وتقوم البندقية على نموذج "إم بي-155"، وتزودت بأجهزة أوتوماتيكية لسحب الغازات، وحجرة طلقات وماسورة مطلية بالكروم من الداخل. ويمكن لكل من لديه رخصة لحيازة السلاح اقتناءها عن طريق شرائها في متاجر الأسلحة.

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وصنع أخمص البندقية وحاضنها ومقبضها من مادة بلاستيكية مقاومة للصدمات. وتركب على البندقية لوحة خاصة ينصب فيها مقبض قابل للفصل، يستخدم لنقل جهاز التسديد الميكانيكي.

وتُغذى البندقية بطلقات عيار 12/70 و12/76 من مخازن قابلة للفصل، وتتمتع بخاصية التعمير الآلي.

ويبلغ طول البندقية 1040 ملم، طول الماسورة 510 ملم. ولا يزيد وزن البندقية بمخزن فارغ عن 3.5 كيلوغرام. ويتسع مخزنها لـ5 طلقات.

المصدر: سلاح روسيا