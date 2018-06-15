"كلاشينكوف" تبدأ بيع بندقية صيد من الجيل الجديد

أعلنت شركة "كلاشينكوف" الروسية، في 13 يونيو الجاري، عن انطلاق مبيعات بندقية الصيد "بايكال 145 لوس"، عيار 308 Win.

وقال ناطق باسم الشركة إن "بايكال 145 لوس" هي جيل جديد تماما من بنادق الصيد شبه الأوتوماتيكية. ويقدر سعرها بـ 46 ألف و200 روبل، ما يعادل نحو 780 دولارا.

وحصلت البندقية التي يعاد تعميرها يدويا على مظهر خارجي كلاسيكي. وتلبي متطلبات الصيد من ناحية استهلاك الطاقة والمتانة والأمان. وقد ركب على البندقية لوح "بيكاتيلي" ينصب فيه جهاز تسديد بصري.

kalashnikov.com

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وصنعت أجزاء البندقية من الخشب الثمين حيث يتم الجمع بين ملامح كلاسيكية وحلول تكنولوجية حديثة.

ويتوقع أن ترسل نماذج البندقية الأولى إلى الزبائن في سيبيريا والشرق الأقصى، في نهاية يونيو الجاري.

أما مبيعات البندقية بالتجزئة في المدن التي تجري فيها مباريات المونديال فتنطلق، في أغسطس المقبل.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف