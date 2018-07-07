روسيا تصمم محرك مروحيات بقوة غير مسبوقة!

تعمل الشركة الموحدة للمحركات على تصميم محرك جديد بقوة 5 آلاف حصان، سيصنع من مواد مركبة حديثة باستخدام حلول تقنية متقدمة.

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وجاء في التقرير السنوي للشركة: "لأول مرة يصنع محرك بقوة 5000 حصان، ويمكن أن يستخدم مولده الأساسي الغاز في المروحيات الواعدة المستقبلية وكذلك في الطائرات".

وقالت وكالة "إنترفاكس" الروسية إن وزن المحرك الجديد سيقل بنسبة 15% عن وزن غيره، وسينخفض استهلاك الوقود فيه بنسبة 30%.

ويتوقع أن ينتج أول نموذج تجريبي للمحرك بحلول عام 2021. أما عملية إنتاجه الصناعي فستنطلق حسب الوكالة، عام 2025.

المصدر: زاشيشات روسيا