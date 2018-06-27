الجيش الروسي يتسلم مروحية مزودة بمنظومة مضادة للدفاعات الجوية

تسلم الجيش الروسي مروحية "مي-26"، مزودة بمنظومة "فيتيبسك" المضادة للدفاعات الجوية، لاختبارها في مركز التجارب الجوية التابع لوزارة الدفاع الروسية في مدينة أختوبينسك.

وجاء في تقرير سنوي صدر عن مصنع "ميل" للمروحيات في موسكو: "اتخذ قرار بتزويد مروحيات مي-26 المنتجة على دفعات بمنظومة فيتيبسك المضادة للدفاعات الجوية بعد تطويرها، حيث تم استبدال الليزر العامل بالغاز الطبيعي بآخر يعمل بالوقود الصلب".

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وفي وقت سابق، صرح ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية بأن منظومة "فيتيبسك" الحديثة ستحمي المروحيات الروسية من وسائل الدفاع الجوي الحديثة والمستقبلية.

يذكر أن مروحية "مي-26" من تصميم مكتب "ميل". وبدأ إنتاجها على دفعات عام 1984. وتزود بمروحة رئيسية ثُمانية الريش، وخلفية مساعدة خماسية الريش، وبمحركي توربو يولد كل واحد منهما قوة تفوق 11 ألف حصان.

ويمكن أن تنقل المروحية 82 مظليا بأسلحتهم وذخيرتهم. كما يمكنها نقل الشحنات بواسطة حمالة خارجية.

وتتميز "مي-26" بقدرتها على رفع 20 طنا من الحمولة، وتزود برافعة كهربائية قادرة على حمل 500 كيلوغرام. وتستخدم الطائرة أيضا لإجلاء المصابين أثناء الكوارث الطبيعية ولنقل المعونات الإنسانية وإطفاء الحرائق.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف