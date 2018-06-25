البدء ببناء مدمرة نووية للبحرية الروسية عام 2020

صرح نائب قائد البحرية الروسية اللواء البحري، فيكتور بارسوك، بأن بناء مدمرة "ليدير" النووية الروسية الواعدة قد ينطلق بعد عام 2020.

وأكد بارسوك الانتهاء من مشروع تمهيدي للمدمرة، وأن العمل على إعداد مشروعها التقني سيبدأ عما قريب، ثم سيتخذ قرار ببدء بنائها.

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وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن مكتب "سيفيرني" الروسي للتصاميم أعد مجسما تصميميا لمدمرة "ليدير".

ويتوقع أن يبلغ طول المدمرة 200 متر، عرضها 20 مترا، إزاحتها 15.5 ألف طن، سرعتها 30 عقدة بحرية.

وستكون السفينة قادرة على البقاء في البحر دون أن تتزود بالإحتياطيات المختلفة لمدة 90 يوما.

ويتوقع أن تزود المدمرة بصواريخ موجهة منها: 60 مضادة للسفن و128 مضادة للجو و16 صاروخا مضادا للغواصات.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف