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روسيا تصمم سفينة إنزال مستقبلية

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تصمم سفينة إنزال مستقبلية
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سفينة الإنزال "إيفان غرين" الروسية
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صرح مصدر في الصناعة الحربية الروسية بأن مكتب "سيفيرني" ينوي إعداد مشروع جديد لسفينة إنزال تستخدمها البحرية الروسية في المستقبل.

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وقال المصدر لوكالة "تاس" الروسية إن الحديث يدور حول تصميم سفينة إنزال جديدة كليا، تبلغ إزاحتها 8 آلاف طن.

ويعد مكتب "سيفيرني" للتصاميم من المؤسسات الروسية الرئيسية للتصاميم البحرية، وتم تأسيسه عام 1946.

ويتخصص المكتب في تصميم السفن البحرية بمختلف أنواعها، بما فيها سفن خفر السواحل والفرقاطات الحديثة وسفن الدوريات، فضلا عن العمل على تصميم مدمرة "ليدر" المستقبلية.

وسبق لمكتب"سيفيرني" أن صمم سفينة الإنزال الكبيرة "إيفان غرين" التي بلغت إزاحتها 6 آلاف طن، وتسلمتها البحرية الروسية مؤخرا.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف

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