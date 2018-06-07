البحرية الروسية تتسلم سفينة إنزال حديثة

تتسلم البحرية الروسية قريبا سفينة الإنزال "إيفان غرين" التي أنتجها مصنع "يانتار" (الكهرمان) الروسي للسفن، بعد الانتهاء من اختباراتها كافة.

وقال ناطق باسم المصنع في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن "المصنع وقع اتفاقية التسليم والاستلام مع سلاح البحرية الروسية. وتعد السفينة منذ الآن جاهزة تماما للخدمة".

وبدأت الاختبارات الحكومية للسفينة في نوفمبر الماضي. أما عملية بنائها فانطلقت عام 2004 بطلب من وزارة الدفاع الروسية.

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يذكر أن سفينة الإنزال الكبيرة "إيفان غرين"، تتسع لـ 11 دبابة ثقيلة أو 36 عربة "بي إم بي" أو 300 فرد من المظليين. ويمكنها حمل سرية مشاة بحرية معززة مع معداتها الحربية.

وتضم أسلحة سفينة الإنزال مدافع أوتوماتيكية سداسية المواسير، عيار 30 ملم. ويمكن أن ترابط على متن السفينة مروحيتان من طراز "كا-29".

وسبق لمصنع "يانتار" أن بنى سفينة أخرى من هذا المشروع. وهي سفينة الإنزال الكبيرة "بيوتر مورغونوف" التي يتوقع أن تسلم للبحرية الروسية، أواخر العام الجاري.

المصدر: تاس

يفغيني دياكونوف