"SmokeBot".. روبوت جديد ينقذ أرواح البشر

طور علماء من جامعة "orebro" السويدية روبوتا جديدا مخصصا لإنقاذ البشر في حالات الكوارث والحرائق.

وزود المطورون الروبوت بهيكل مجنزر مجهز بأحدث الكاميرات البصرية والحرارية، بالإضافة إلى حساسات لاستشعار الدخان والغازات السامة، وأجهزة اتصال تمكنه من التواصل مع الشبكات اللاسلكية وشبكات الإنترنت لنقل الصور مباشرة من موقع الحريق أو مواقع الكوارث الطبيعية.

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وبفضل المزايا السابقة وتقنيات تحديد المواقع التي يملكها "SmokeBot"، يمكن للمنقذين رؤية ما يحدث داخل الأماكن التي تتعرض للحرائق أو الكوارث، وتحديد وضع المصابين أو العالقين بدقة، وتوجيه فرق الإنقاذ والإطفاء لمساعدتهم.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر