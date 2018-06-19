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الروبوت "الكلب" يستعرض قدراته الفريدة!

العلوم والتكنولوجيا

الروبوت
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استعرضت شركة "Boston Dynamics" شريط فيديو يظهر اختباراتها لحركة أحد أبرز روبوتاتها على الطرقات المزدحمة بالمارة والسيارات.

ويظهر في الفيديو كيف قدم الروبوت "Spot Mini"، الذي طورته الشركة على هيئة كلب، استعراضا مبهرا للناس بحركاته الرشيقة والمتناسقة، وكيف استطاع بشكل مستقل الحركة بين الناس والسيارات بخفة. 

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يذكر أن "Boston Dynamics" كانت قد أظهرت في السنوات الأخيرة العديد من الروبوتات المتطورة، كان أبرزها الربوبوت "أطلس الشبيه" بالبشر.

المصدر: فيستي

أسعد ضاهر

 

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