إنشاء أضخم حوض مائي لتجربة الدبابات في روسيا

أكد ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية أن معهد "أومسك" لمهندسي المدرعات والمركبات ينتهي قريبا من اختبارات أكبر حوض مائي اصطناعي خاص بتجربة الدبابات في روسيا.

وحضر إلى أومسك رئيس إدارة المدرعات والمركبات في وزارة الدفاع اللواء، ألكسندر شيفتشينكو، ليحضر الاختبار ويقيّم نوعية الحوض الاصطناعي وإمكاناته.

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وقال شيفتشينكو إن هذا المشروع يعد "أول حوض اصطناعي للدبابات بلغ طوله 120 مترا وعرضه 70 مترا وعمقه 5 أمتار، ما يمكّن أفراد أطقم الدبابات وعربات المشاة القتالية من تنفيذ التمارين الخاصة باجتياز الحواجز المائية على سطح الماء وتحته على حد سواء".

كما تتوفر لهم فرص للتدرب على الإجلاء الطارئ للطاقم وإغراق الدبابة أو العربة المدرعة إذا اقتضى الأمر ذلك.

وأشار اللواء إلى أن الحوض المائي الذي استخدم سابقا لتجربة الدبابات كان طوله 100 متر فقط.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف