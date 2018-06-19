دبابة "أرماتا" الروبوت تحصل على تسمية جديدة

أعلن مهندسون روس التسمية الرسمية التي أطلقت على مشروع تصميم دبابة "أرماتا" غير المأهولة.

وجاء في تقرير قدمه المعهد الثالث للبحوث والتصاميم العلمية التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن الدبابة الروبوت ستسمى "تاشانكا".

وأفادت وسائل الإعلام الروسية أكثر من مرة بأن الخبراء في معاهد البحوث العلمية العسكرية الروسية يعملون على تحويل الدبابات إلى روبوتات.

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وقد وضعت منصة "أرماتا" الثقيلة متعددة الأغراض من الجيل الجديد أساسا لتصنيع: دبابة وعربة مشاة قتالية وناقلة أفراد مدرعة وعربة دعم للدبابات وعربة استطلاع ودبابة غير مأهولة (روبوت).

يذكر أن "تاشانكا" بصفتها عربة خيول، كانت تنصب فيها رشاشات ذاع صيتها إبان الحرب الأهلية في روسيا (أعوام 1918 – 1921)، وتحولت فيما بعد إلى رمز للجيش الأحمر.

المصدر: زاشيشات روسيا

يفغيني دياكونوف