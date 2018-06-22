الكشف عن أحدث غواصة تجسس أمريكية

نشر الموقع الإلكتروني "Covert Shores‎" صورا عن مشروع غواصة أمريكية جديدة، يكشف عن التوجه المستقبلي لتطور القوات البحرية الأمريكية.

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وأكدت مجلة "Popular Mechanics‎" الأمريكية أن الغواصة "Sub 2000" تمثل انتقالا نوعيا وجذريا تختلف فيه عن كل الغواصات الأمريكية السابقة، لصغر حجمها ولاعتمادها على تصميم هيكل مسطح واضح.

وصممت الغواصة "Sub 2000" لتكون هجومية ويمكن أن تستخدم في مهام الاستطلاع أيضا، لأنها تملك هيكلا مسطحا يسمح لها بالاختباء في قاع البحر بالقرب من سواحل العدو. كما تتمتع بقابليتها لنشر أجهزة استقبال أو اعتراض الإشارات الكهرومغناطيسية.

وزودت غواصة "Sub 2000" بدرونين يعملان تحت الماء. وهذا يؤهلها لاحتلال مكان الجيل الثاني من غواصات "USS Parche".

المصدر: لينتا. رو

خالد ظليطو